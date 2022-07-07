Цена газа на европейских биржах впервые со 2 марта превысила отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Августовские фьючерсы открыли торговую сессию на уровне 1 865 долларов. Вскоре котировки несколько снизились и, опустившись почти до 1845 долларов, поднялись до более чем 1900 долларов.

За месяц биржевая стоимость газа в Европе выросла вдвое.

Цены растут с начала недели, в понедельник днем газ стоил 1700, а уже к вечеру поднялся до отметки в 1800 долларов за тысячу кубометров.

Ранее также сообщалось, что цены растут на фоне ожидания остановки "Северного потока" с 11 июля.

Также мы писали, что Еврокомиссия готовит план на случай полного отключения газа из РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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