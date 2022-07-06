Работники нефтяных и газовых производств Норвегии объявили о забастовке для повышения зарплаты.

Об этом сообщило издание The Strites Times.

По информации издания, в конфликт пришлось вмешаться правительству, поскольку забастовка угрожала сократить экспорт нефти и газа из Норвегии на 60%, что стало бы катастрофой для Евросоюза в связи с введенными им санкциями против российской нефти и прекращением поставок газа по "Северному потоку -1".

Ранее "Страна" сообщала, что в разгар эпидемии коронавируса студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (ХПИ) объявили забастовку. Они утверждали, что в учреждении много больных ковидом преподавателей, а руководство об этом умалчивает.

Мы также писали, что осенью в "Укрзализныце" заявляют о проблемах со своевременным отправлением пассажирских и грузовых поездов. Причиной стали забастовки железнодорожников в отдельных локомотивных депо.