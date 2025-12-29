Главный итог вчерашних переговоров президентов Украины и США - поломан план украинских властей и Европы убедить Дональда Трампа принять озвученные Владимиром Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение, после чего его бы точно отверг глава Кремля Владимир Путин и можно было бы требовать от президента США новых санкций и прочих мер давления согласно инструкциям сенатора Линдси Грэма.

Судя из комментариев Трампа, он продолжает настаивать на уступках Киева (в первую очередь территориальных).

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор Путина и Трампа, отдельно подчеркнул, что оба президента согласились с тем, что прекращение огня "под предлогом референдума" приведет лишь к затягиванию войны. Также Ушаков ещё раз дал понять, что Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области ("Киев должен принять смелое решение по Донбассу"). И сам Трамп также сказал, что "на переговорах об Украине не обсуждают остановку огня, поскольку ее очень легко нарушить".

При этом Зеленский на брифинге с Трампом вновь заявил о необходимости референдума по территориальным вопросам.

И потому, на первый взгляд, создается ощущение, что переговоры зашли в тупик, так как остается нерешенным главный спорный вопрос - территориальный (то есть вывод украинских войск из Донбасса), что подтвердили и Трамп, и Зеленский.

Однако есть два нюанса, которые указывают на то, что из тупика может быть выход.

Во-первых, судя по комментариям Трампа, он выступает за то, чтобы вопрос территорий и прочие спорные детали мирного плана были утверждены не через референдум (для чего понадобилось бы прекращение огня по линии фронта, против чего выступает РФ, да и позитивный результат референдума никем не гарантирован), а через решение парламента. Причем и сам Зеленский допустил это, хоть и с оговоркой, что территориальные вопросы он хотел бы вынести на референдум. А Трамп сказал, что при необходимости готов лично выступить в украинском парламенте с поддержкой мирного плана.

Во-вторых, по большому счету, чтобы отдать приказ ВСУ на выход из Донецкой области, Зеленскому не нужны ни референдум, ни решение Рады. Например, на днях Генштаб ВСУ заявил об отступлении украинских войск из Северска. И Рада за это не голосовала, и вопрос на референдум не выносился. Точно так же украинское командование может заявить о принятии решения об отступлении из Славянска, Краматорска, Дружковки и других контролируемых Украиной населенных пунктов Донбасса "в силу военной необходимости" и для "спасения жизни бойцов и выхода на более удобные рубежи обороны". Такая "военная необходимость" может возникнуть, например, если российские войска смогут захватить с одной стороны Доброполье и Белозерское, с другой стороны - Лиман и другие населенные пункты в Донецкой области на левом (северном) берегу Северского Донца, а также продвинуться в Константиновке и от Северска к Славянску и Краматорску, после чего, с учетом нынешней дальности работы дронов, украинские войска в оставшейся под их контролем части Донецкой области окажутся фактически в состоянии оперативного окружения. Однако для этого потребуется время. Но и переговорный процесс, как следует из заявлений Трампа и Зеленского, не прекращается и продолжится "в ближайшие недели". И за это время на фронте могут теоретически произойти изменения, которые приведут к отступлению украинских войск из Донецкой области. После чего может быть заключено соглашение о прекращении огня, а Зеленский может объявить референдум. Причем на него будет вынесен не только вопрос территорий, но и в целом мирный план. И выбор тогда будет стоять не в смысле "поддерживаете ли вы потерю территорий или нет", а в смысле (образно) "поддерживаете ли вы мир или же хотите ещё войны, бусификации и отключений света". И далеко не факт, что при такой постановке вопроса большинство украинцев проголосуют против.

И есть ещё один важный момент. В пятницу состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке к выборам, которое ранее анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Как сообщает руководитель организации "Опора" Ольга Айвазовская, на ней Арахамия заявил, что планируется одновременное проведение как президентских выборов, так и референдума по мирному соглашению. Причем голосование будет возможно и онлайн. То есть Зеленский может, во-первых, попытаться удержаться у власти как "президент мира" и "гарант соблюдения мирных соглашений". А во-вторых, попытаться сделать результат и выборов, и референдума гарантированным через онлайн-голосование (там нарисуют любые цифры).

Такой вариант может устроить и Трампа, и Путина. Для последнего неприемлемо проведение референдума при прекращении огня по линии фронта, так как в таком случае с гарантией близкой к 100% вопрос о выводе украинских войск из Донбасса на референдуме будет провален. Но если референдум будет объявлен после вывода ВСУ из Донецкой области, то Кремль это (и референдум и, соответственно, прекращение огня) может поддержать, так как ему тогда уже будет, по большому счету, безразличен и результат референдума, и что будет дальше с Зеленским - удержится ли он у власти, либо его снесет очередной Майдан, обвинив в "зраде".

Подытоживая: сейчас почти все зависит от Зеленского. Примет ли он решение двигаться по описанному выше пути (вывод войск из Донбасса и далее референдум с выборами) или нет. Путь этот для него, безусловно, опасен - его могут обвинить в предательстве и в попытках узурпации власти. Но и продолжение войны также крайне опасно и для него лично, и для страны в целом. Далее условия мирного соглашения могут стать еще хуже (при этом не факт, что нынешние предложения США о гарантиях безопасности для Украины к тому времени останутся в силе). Так же, как и внутриполитическая ситуация, которую продолжают раскачивать коррупционные скандалы.

Кроме того, перед глазами есть пример "бессмертного" армянского премьера Никола Пашиняна. После проигранной им войны в Карабахе в 2020 году было много прогнозов, что он - политический труп. Но Пашинян удержался у власти, позиционируя себя как "гаранта мирных договоренностей" и объявив своей стратегической целью примирение с соседями. То есть с Турцией и Азербайджаном. Причем на пути этого примирения он зашел так далеко, что даже объявил геноцид армян турками в 1915 году "нарративами КГБ". Хотя еще недавно представить, что подобные заявления будут звучать из уст руководителя Армении было так же трудно, как и представить сейчас, что Зеленский согласится на вывод войск из Донецкой области.