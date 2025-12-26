Американский сенатор Линдси Грэм из Республиканской партии призвал резко ужесточить меры против России, включая захват судов, перевозящих нефть из РФ.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NBC News, обращаясь к президенту США Дональду Трампу.

По его словам, в Вашингтоне продолжают пытаться вовлечь Москву в переговоры, однако "все усилия отвергаются".

"Мы продолжаем взаимодействовать с Россией, мы продолжаем пытаться заманить Путина за стол переговоров, но он отвергает все наши усилия", — сказал сенатор.

В случае окончательного отказа от мирного плана Грэм призвал Трампа подписать его законопроект, разработанный совместно с 85 законодателями, которым вводятся пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть, объявить Россию государством - спонсором терроризма за вывоз украинских детей и начать захват судов с российской нефтью по примеру действий США в отношении Венесуэлы.

Также Грэм вновь предложил передать Украине крылатые ракеты "Томагавк". Он считает, что это позволило бы наносить удары по заводам по производству беспилотников и ракет на территории России.

"Если Путин скажет "нет" мирному плану, нам нужно кардинально изменить правила игры", — заявил Грэм.

Ранее мы писали, что тактика Киева, европейцев и "ястребов" в Республиканской партии заключается в том, чтобы убедить Трампа внести в мирный план изменения, которые гарантированно отвергнет Москва, после чего побудить президента США резко усилить давление на РФ. По сути, Грэм этот план и озвучил.

Захват же российских судов может стать поводом для начала третьей мировой ядерной войны. Именно поэтому до сих пор все угрозы, подобные озвученным сейчас Грэмом, никогда не воплощались.