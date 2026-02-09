Украина – одна из первых жертв миропорядка нового типа, в котором мировые и региональные гегемоны устанавливают правила в своих сферах влияния.

Об этом говорится в докладе, подготовленном организаторами начинающейся на днях Мюнхенской конференции по безопасности.

В этом же докладе президент США Дональд Трамп называется самым заметным разрушителем прежнего миропорядка и констатируется, что Европа осталась без американского "зонтика".

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, доклад не дает четкого ответа на вопрос о том, каким будет формирующийся миропорядок, но "один из вариантов - мир может двигаться в сторону политики, когда "региональные гегемоны" доминируют и "устанавливают правила в своих сферах влияния".

"Украина, против которой Россия ведет полномасштабную войну почти четыре года, в докладе названа "одной из первых жертв" миропорядка нового типа. "Вместо того, чтобы относиться к ней, в первую очередь, как к вопросу суверенитета и международного права, войну пытаются переформатировать как предмет переговоров сильных лидеров, в ходе которых территория, гарантии безопасности и даже природные ресурсы становятся разменной монетой", - сказано в докладе", - сообщает издание.

В целом, как отмечается, теме войны России против Украины в докладе на этот раз уделено меньше внимания, чем в предыдущие годы.

Авторы доклада отмечают, что Европа продолжает поддерживать Украину, но при этом движется с разной скоростью, есть существенные различия между финансово более сильными странами северо-востока и юго-западом континента, где государства не могут себе позволить увеличить расходы на оборону. Неудачная попытка использовать для помощи Киеву замороженные в ЕС российские активы показала "ограничения коллективного европейского ответа перед лицом российского запугивания".

При этом DW отмечает, что, "несмотря на то, что в Европе называют попытками запугивания со стороны Москвы, граждане крупнейших западных стран, похоже, в целом стали меньше опасаться исходящей от РФ угрозы".

Это показал Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index) о восприятии рисков в мире, который с 2021 года стал частью доклада. В этот раз репрезентативные опросы были проведены в ноябре 2025 года в 11 странах, которые можно разделить на две группы - G7 (ведущие промышленные страны Запада) и BRICS минус Россия (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Среди предложенных на выбор "рисков" - как отдельные страны, так и экономические, военные или социальные факторы, от дезинформации до применения ядерного оружия или нехватки еды.

Одно из главных изменений за минувший год - в большинстве стран G7 выросло восприятие рисков со стороны США. Можно предположить, что показатель был бы еще выше, если бы опрос проводился в январе 2026 года после событий в Венесуэле и кризиса вокруг Гренландии.

Авторы доклада обращают внимание, что на этом фоне восприятие угрозы со стороны России в глазах респондентов ощутимо уменьшилось. В странах "Большой семерки" в списке 32-х "самых серьезных рисков" РФ опустилась со второго на восьмое место.

Ранее западная пресса сообщала, что мир возвращается к эпохе регулярных войн и конкуренции великих держав.

О том, как внедрение Трампом "нового мирового порядка" скажется на Украине, мы писали в отдельном материале.