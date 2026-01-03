Ситуация в Венесуэле подвисла как в стоп-кадре боевика. Американцы нанесли удар по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.



При этом никакого наземного вторжения нет. Власть в стране пока сохраняется у "чавистов" - соратников Мадуро, которые пообещали и далее "бороться с американским империализмом".

У "чавистов" есть большой опыт удержания власти в сложных условиях – после смерти Уго Чавеса и в ходе предыдущих многочисленных попыток Вашингтона организовать свержение Мадуро.



Хотя получится ли сейчас у "чавистов" сохранить ситуацию под контролем, конечно, вопрос открытый. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что намерен добиваться полной смены власти в Венесуэле.

Кроме того, многие обстоятельства указывают на то, что захват Мадуро произошел не без элементов предательства в ближайшем кругу, если его ненадежно охраняли в момент захвата, а вертолет с американским спецназом никто не сбил.

Между тем уже сейчас можно говорить о последствия того, что произошло.



Главное геополитическое значение – администрация Трампа показала, что ее многочисленные заявления о "новой доктрине Монро" - это не пустые слова. И американцы готовы ее реализовывать силой.



Соответственно, если у Вашингтона получится силой поменять власть в Венесуэле (пока этого, повторимся, не произошло), то на очереди для проведения "специальных военных операций" будут и другие страны западного полушария. Причем не только открыто антиамериканские, такие как Куба или Никарагуа, но и те, где правят идеологически чуждые Трампу левые. Например, Бразилия, Колумбия (к слову, именно эта страна, а не Венесуэла, является основным поставщиком кокаина на мировой рынок), а также Мексика, которой уже прямо угрожает "заняться" Трамп.



Кроме того, вопросы у него были и к Канаде, не говоря уже о Гренландии.



То есть для властей сразу многих стран американского континента возникла вполне реальная угроза столкнуться с подобными же подходами, которые Трамп применил к Венесуэле, если они будут в чем-то перечить Вашингтону.



Также "венесуэльский триумф" Трампа опасен для Демпартии США, а также союзным ей европейским элитам.



Опасен он и для Китая. Во-первых, это лишает его важной точки опоры в Латинской Америке и в перспективе может ослабить позиции КНР и в других странах региона. А во-вторых, может побудить американцев радикализировать свои методы противостояния Пекину. Например, в плане препятствования китайскому судоходству.



Поэтому, в целом, будет немало сил, которые попытаются помешать Трампу реализовать до конца его планы в Венесуэле.



Безусловно, происходящее может повлиять и на войну в Украине.



В Киеве многие восторженно восприняли события в Каракасе, с учетом того, что Мадуро считался союзником Москвы. Глава МИД Андрей Сибига фактически поддержал действия США.



Однако последствия для Украины происходящего крайне неоднозначны.



Во-первых, это еще один мощный удар по "миропорядку, основанному на правилах", на защите которого базируется международная позиция Киева после вторжения РФ. Причем Трамп неспровоцированно атакует Венесуэлу не только без санкции ООН, но даже не особо прикрываясь какими-либо "возвышенными мотивами". Вашингтон практически прямым текстом говорит, что его цель – контроль над нефтью Венесуэлы. И что вообще, западное полушарие – это "сфера жизненных интересов Америки", и потому она может делать там то, что посчитает нужным.

"Если США вмешаются в дела Венесуэлы сейчас - без мандата ООН - то аргумент о том, что России никоим образом не было позволено вмешиваться в дела Украины без обращения в Совет Безопасности ООН, потеряет свою политическую и международно-правовую ценность - или нет?" - задается вопросом бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Во-вторых, события в Венесуэле затрудняют и без того очень непростой переговорный процесс по завершению войны в Украине.



Причем затрудняют сразу с двух сторон.



С одной стороны, они усиливают позиции "ястребов" в окружении Трампа (сенатор Линдси Грэм, глава ЦРУ Джон Рэдклиф), которые выступают за давление на Кремль и за отказ от уступок по Украине.

И теперь они, вполне вероятно, на фоне эйфории от пленения Мадуро, будут призывать Трампа "развить успех" и перестать "нянчиться с Путиным" и применить к нему максимально жесткие меры принуждения – санкции, поставки ракет Украине, помощь в усилении обстрелов РФ и т.д. Вплоть до попытки убить Путина или же захватить его как Мадуро. По итогу, ситуация может сорваться в штопор прямой эскалации между Россией и США. Правда, в Москве уже звучат предположения, что все случившееся в Венесуэле - это "договоренности" между РФ и Вашингтоном, а потому теперь по "венесуэльскому методу" американцы будут давить не на Кремль, а на Зеленского. Однако никаких доказательств эта теория не имеет (если не считать таковым давнее видео Жириновского со словами "Трамп захватит Венесуэлу, а мы - Украину"). Да и опыт июньской войны в Иране показывает, что военные успехи побуждают Трампа скорее ужесточать позицию по РФ, а не смягчать ее.



С другой стороны – происходящее в Венесуэле может подвигнуть на резкие шаги и Кремль. В России "партия войны" уже вопрошает: "а почему мы так не можем", "почему до сих пор не нанесли обещанные удары по центрам принятия решений", "почему еще жив Зеленский", "чего мы так долго возимся?". Это накладывается на предновогодние заявления РФ об атаке на резиденцию Путина, за который Москва уже пообещала ответный удар, а также на удар по Херсонской области, за который также Медведев угрожал "ответкой" (причастность к обоим ударам Украина официально отрицает). Все это повышает вероятность некоего действия Москвы, которое выходит за рамки обычного масштабного ракетного удара.



То есть, повторимся, события в Венесуэле могут привести к эскалации войны в Украине и затруднить усилия по ее завершению.

Хотя этому будет препятствовать нежелание Трампа рисковать прямым столкновением с Россией (с угрозой ядерной войны), а также его же желание все-таки завершить войну в ближайшие месяцы, чтобы добавить республиканцам очков накануне довыборов в конгресс.