Венесуэла не намерена сдаваться Соединенным Штатам и победит в этом противостоянии.

Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Лопес в своем видеообращении.

"Сегодня утром, 3 января, венесуэльский народ подвергся преступной военной агрессии со стороны правительства США. Честь, долг и история зовут нас. Пусть крик свободной Родины раздастся в каждом уголке! Победа наша, потому что нас сопровождают разум и достоинство! Мы победим!" - заявил Лопес.

При этом ранее президент США Дональд Трамп сообщил о захвате в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к правительству страны, пишет, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, который теперь должен возглавить страну, находится в безопасности.

Напомним, сегодня утром в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.