В столице Венесуэлы Каракасе произошли взрывы. Атакованы база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды и нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации СМИ, атаке подверглись территории военных объектов.

"В столице Венесуэлы Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и, по меньшей мере, столб дыма. А южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества", — говорится в материале Reuters.

Было зафиксировано по меньшей мере семь взрывов, а над городом пролетело несколько самолетов и вертолетов. В результате южный район города остался без электричества.

Предполагается, что при ударах могли применяться высокоточные крылатые ракеты RGM-109E, а также AGM-86D.

Данные о том, что происходит и причины взрывов пока официально не подтверждались.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал ударов по Венесуэле, если президент страны Николас Мадуро не уйдет из власти.

В конце декабря западная пресса сообщала, что США перебросили к берегам Венесуэлы самолеты спецназначения, войска и бронетехнику. Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

Перед этим сам Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.