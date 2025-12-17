В течение суток президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы.

Об этом сообщает американский консервативный журналист Такер Карлсон.

По его информации, Трамп может сообщить о начале боевых действий в сегодняшнем ночном обращении к нации (в 4.00 по киевскому времени).

Карлсон ссылается на законодателей США, получивших вчера информацию о неизбежной войне с Венесуэлой, о чём может быть объявлено сегодня.

Прежде всего отметим, что пункт "С" статьи 3 Конвенции ООН, определяющий понятие "агрессия" прямо относит к ней "блокаду портов или берегов государства вооружёнными силами другого государства". И заявление Трампа о блокаде Венесуэлы исходя лишь из отношения Вашингтона к нынешним властям в Каракасе, а также из права сильного – делаем потому, что можем так сделать, работает на девальвацию обвинений Запада в адрес Кремля относительно нарушений международного права при вторжении РФ в Украину.

