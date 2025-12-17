В США разворачивается скандал из-за интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, в котором она дала сомнительные характеристики высшему руководству страны.

Уайлс в течение всего 2025 года беседовала с журналистом Vanity Fair Крисом Уипплом, и 16 декабря журнал выпустил на основе этих бесед большой материал об администрации Дональда Трампа.

По версии журнала, Уайлс заявила, что у Трампа "характер алкоголика": он не пьёт, но думает, что "нет ничего, чего бы он не мог сделать".

"Ничего. Ноль. Совсем ничего", - говорила чиновница. При этом сам Трамп не раз заявлял, что никогда даже не пробовал спиртное, поскольку боится спиться, как его брат Фред.

Также соратница президента США согласилась с утверждением, что его поступки иногда продиктованы желанием мести.

"Люди могут подумать, что это выглядит как мессь. Я не могу сказать вам, почему вы не должны так думать. Я не думаю, что он просыпается с мыслями о мести. Но когда появляется возможность, он ею пользуется", - сказала Уайлс.

Кроме того, она рассказала об уверенности Трампа в том, что Владимир Путин хочет захватить всю Украину.

Касательно вице-президента Джей Ди Вэнса глава аппарата сообщила, что он "уже десятилетие является конспирологом", а его превращение из критика Трампа в лояльного союзника было "вполне политически мотивированным".

Илона Маска она назвала "явным кетаминщиком". По её словам, он "принимал микродозы" наркотиков, когда публиковал свои скандальные посты в соцсети Х, хотя у неё нет информации из первых рук.

"И он странный, очень странный человек, как, по-моему, и все гении", - процитировал Уайлс журнал.

"Какой-нибудь клинический психолог, который знает в миллион раз больше меня, наверняка поспорит с тем, что я сейчас скажу. Но у высокофункциональных алкоголиков — да и у алкоголиков в целом — личностные черты усиливаются, когда они пьют. Так что в вопросе крупных личностей я, можно сказать, немного эксперт", — добавила Уайлс.

После публикации интервью Уайлс заявила в Х, что её слова вырваны из контекста, а журнал обвинила в заказе и лжи.

"Опубликованная сегодня утром статья — это лживый заказной материал против меня и лучшего президента, лучших сотрудников Белого дома и лучшего кабинета всех времён. Были проигнорированы важные контексты, и многое из того, что я и другие говорили о команде и президенте, было опущено. После прочтения я исхожу из того, что это сделано для того, чтобы нарисовать последовательно хаотичный и негативный образ президента и нашей команды", — написала она.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на волне скандала заявила, что у Трампа "нет более важной или более лояльной советницы, чем Сьюзи", а всё правительство "благодарно ей за её благоразумное руководство" и сплочённо стоит за неё.

Напомним, у Трампа напряженные отношения со многими СМИ, и часто не без основания. Так, ВВС опубликовало смонтированный ролик, в котором глава Белого дома призывает к штурму Капитолия, хотя в реальности он к этому не призывал.

Из-за этого Трамп подал на корпорацию миллиардный иск в суд.