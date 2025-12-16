Президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую медиакорпорацию BBC.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В иске, поданном 15 декабря в суд штата Флорида, адвокаты Трампа обвиняют BBC в нарушении законов о коммерческом праве и в "преднамеренной, злонамеренной и вводящей в заблуждение" редактуре его речей от 6 января 2021 года - в день, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия.

Руководство BBC пока официально не комментировало подачу иска.

В ноябре BBC принесла Трампу извинения за монтаж его высказываний, но отклонила требование о компенсации, заявив, что не видит оснований для обвинений в клевете.

О намерении подать иск к BBC Трамп сообщил ещё в ноябре.

"Я думаю, что мне нужно это сделать. Они сжульничали. Они изменили слова, которые я говорил", - сказал он журналистам.

После этого Трамп направил корпорации письмо с угрозой судебного иска.

Скандал вокруг монтажа слов Трампа разгорелся после того, как британская газета Telegraph опубликовала служебную записку Майкла Прескотта, бывшего независимого советника комитета BBC по редакционным стандартам. В ней Прескотт обратил внимание руководства BBC на то, что в одной из флагманских программ корпорации Panorama речь Дональда Трампа была смонтирована так, что смысл его слов оказался искажённым.

Напомним, в смонтированном видео Трамп призывал к штурму Капитолия своими сторонниками, хотя в реальности он к этому не призывал.

Ранее из-за этого видео в отставку ушло руководство BBC.