Президент США Дональд Трамп подал судебный иск против газеты The New York Times, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Иск на сумму 15 миллиардов долларов подан в штате Флорида.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Президент США назвал NYT "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, ставшей фактически рупором радикальной левой Демократической партии".

"Я рассматриваю это как самый крупный незаконный взнос в избирательную кампанию за всю историю. Их поддержка Камалы Харрис была фактически помещена в центр первой полосы The New York Times, что доселе неслыханно! The Times уже десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом", - написал Трамп.

Президент США также напомнил, что судится с некоторыми другими медиа: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount и телеведущим Джорджом Слопадопулосом. А в июле он подавал в суд также на The Wall Sreeet Journal и медиамагната Руперта Мердока.

Напомним, весной Трамп требовал расследовать выплаты американским звездам поп-культуры за поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах 2024 года.

Суды против крупнейших СМИ в США уже бывали. Так, в 2023 году телеканал Fox согласился выплатить во внесудебном порядке компенсацию производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. Dominion подала на телекомпанию в суд за неоднократные утверждения в том, что машины для голосования были подкручены так, чтобы Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года.