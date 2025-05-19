Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать выплаты американским звездам поп-культуры за поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах 2024 года.

Требование он выдвинул на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время её президентской кампании? Почему он согласился взять эти деньги, если он такой её поклонник? Разве это не крупное и незаконное пожертвование на кампанию? А как насчёт Бейонсе? …И сколько получили Опра (телеведущая Опра Уинфри - Ред.) и Боно (вокалист ирландской группы U2 - Ред.)? Я собираюсь потребовать серьёзного расследования этого вопроса. Кандидатам запрещено платить за поддержку", - написал Трамп.

Он назвал упомянутых артистов "непатриотичными".

Во время предвыборной кампании в США мы писали, что топовых голливудских актеров и звезд музыкальной сцены заставляют публично поддерживать Харрис, угрожая им потерей контрактов.

Осенью прошлого года Трамп подал иски на миллиарды долларов против нескольких американских медиа, включая The New York Times, Penguin Random House, Daily Beast и CBS News. Республиканец обвинил их в "предвзятом отношении" и "политической травле".