Избранный президент США Дональд Трамп подал иски на миллиарды долларов против нескольких американских медиа, включая The New York Times, Penguin Random House, Daily Beast и CBS News. Республиканец обвинил их в "предвзятом отношении" и "политической травле".

Об этом сообщает The Guardian.

С газеты The New York Times книжного издательства Penguin Random House преемник Джо Байдена требует возместить ущерб в размере 10 миллиардов долларов за статьи с критикой, называя их "ложными и клеветническими заявлениями".

The New York Times Трамп считает "полноводным рупором демократической партии". В иске упоминаются две конкретные статьи этого издания авторства Расса Бюттнера и Сюзанны Крейг, относящиеся к их последней книге "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп промотал состояние своего отца и создал иллюзию успеха". Также в иске указывается статья Петера Бейкера от 20 октября под названием "Для Трампа целая жизнь скандалов приближает момент суда" и материал Майкла Шмидта от 22 октября под названием "По мере приближения выборов Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор".

Трамп обвиняет газету в "намерении опорочить и унизить всемирно известный бренд Трампа, который потребители давно ассоциируют с совершенством, роскошью и успехом в сфере развлечений, гостеприимства и недвижимости и во многих других отраслях, а также в ложной и злонамеренной клевете и уничижении его как кандидата на высшую государственную должность в Соединенных Штатах".

CBS News Трамп обвиняет во "вмешательстве в выборы" посредством монтажа его интервью с Камалой Харрис от 7 октября.

Также он подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на газету Washington Post, обвинив ее в незаконных пожертвованиях на кампанию Харрис.

Комитет по защите журналистов назвал угрозы Трампа в адрес прессы "явной и прямой опасностью для свободы СМИ".

Ранее Трамп не раз обвинял американские СМИ. Так, в 2017 году он говорил, что СМИ замалчивают связи Хиллари Клинтон с Россией.

Также он требовал у телеканала CBS News опубликовать полную версию интервью Харрис, но канал отказался это делать.