Почему украинские власти не выражают озабоченность назначениями Трампа?

В контексте тренда по "присяганию на верность Трампу", который сейчас стал доминирующим на Западе, достаточно показательно смотрится реакция на происходящее в Вашингтоне украинских властей.

За последние дни президент США, его соратники и даже члены семьи сказали и сделали немало такого, что заслуживало бы как минимум "выражения глубокой озабоченности" со стороны официального Киева.

Илон Маск соглашается с тем, что "коррупционные украинские деньги финансируют поджигателей войны в США". Сын Трампа открыто издевается над президентом Украины, заявляя, что Зеленский потеряет свое "пособие", когда отец вернётся в Белый дом.

Наконец сам Трамп выдвигает на ключевые должности в своей администрации фигуры, которые ранее отметились заявлениями и действиями против Зеленского (Гетц и Габбард). За что ту же Габбард внесли на Миротворец, а Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО обвинил ее в "работе на деньги Кремля".

Но единственной реакцией украинских госорганов на весь этот поток негатива стало лишь удаление из телеграмм-канала Центра по борьбе с дезинформацией сообщений с критикой Габбард (вероятно, они теперь признаны дезинформацией).

В целом украинские власти реагируют на тревожные звонки из Вашингтона в духе "все хорошо, прекрасная маркиза", рассказывая какие у них отличные отношения с Трампом.

Их логика, в общем-то, понятна. На Банковой надеются, что, в кооперации с влиятельной "партии войны" среди республиканцев, они смогут не допустить выдвижения Трампом его "мирного плана", предусматривающего завершение войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО (в частности, в этом контексте, как мы писали, важна будет кандидатура спецпосланника по Украине).

Также в Киеве надеются, что, если Трамп все ж таки свой "мирный план" предложит, то Путин от него откажется, после чего США продолжат поддержку Украины, а, возможно, ее даже увеличат, ужесточив заодно и давление на РФ.

Но, как мы уже анализировали, надежды украинских властей таким образом купировать тревожные для себя тенденции в Вашингтоне, могут и не оправдаться. Подробнее об этом читайте в материале Почему украинские власти беспокоят сигналы от команды будущего президента США.