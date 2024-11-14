Колонку с заголовком "Выстраивайтесь в очередь, чтобы поцеловать кольцо!" опубликовала обозреватель The Guardian Арва Махдави, комментируя, как политики и бизнесмены вдруг забыли свои обвинения в адрес Трампа и теперь спешат к нему "на поклон".

"Пока Дональд Трамп готовится к турне мести, мировые лидеры и бизнес-магнаты стараются показать будущему президенту, как сильно они им восхищаются. Даже если для этого придется выставить себя на посмешище", – пишет Махдави.

Она сообщает, что политики и чиновники стали массово удалять из соцсетей все свои критические высказывания о Трампе.

Так поступил, среди прочих, посол Австралии в США, бывший премьер-министр Кевин Радд, который, по словам Махдави, "не спал всю ночь, нажимая кнопку удаления в Twitter".

Ранее он писал, что Трамп – "самый разрушительный президент в истории". "Он тащит Америку и демократию по грязи", считал посол раньше.

Старается забыть свои слова и британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, который в бытность членом парламента он назвал Трампа "тираном" и "ненавидящим женщин, сочувствующим неонацистам социопатом". Лэмми также называл Трампа "заблуждающимся, нечестным, ксенофобом, самовлюбленным" и "недругом Британии".

Но теперь Лэмми говорит, что он делал такие комментарии, когда был глупым "заднескамеечником", и теперь изучил ситуацию лучше.

Как говорится в статье, гендиректор Apple Тим Кук, гендиректор Google Сундар Пичаи, гендиректор Microsoft Сатья Наделла и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос входят в число высокопоставленных бизнесменов, которые радикально изменили свою позицию в отношении Трампа.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг также претерпел метаморфозу, связанную с Трампом. Когда-то он обвинял его в подстрекательстве к насилию и подрыве закона, а теперь вместе с остальными технологическими братьями рассказывает о том, как он рад сотрудничать с администрацией Трампа.

При этом, отмечает Махдави, Цукерберг вообще не поздравил Байдена после его победы в 2020 году, но теперь, "похоже, решил, что Трамп – это фигура, которой можно восхищаться и подражать".

Автор отмечает, что все назначения получают те, кто оставался верен Трампу, – Маск, Хегсет, Стефаник, Рубио.

"Неудивительно, что бывшие критики Трампа внезапно переродились, а технологические братья выстраиваются в очередь, чтобы сказать, как они "рады" работать с администрацией Трампа. Что такое немного подхалимства, когда за него дают огромный горшок с золотом?", – пишет Махдави.

Напомним, что сегодня Центр по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины удалил сообщения, где критиковалась Тулси Габбард, которую Трамп выдвинул на должность директора Национальной разведки США.

Ранее мы сообщали, что Россия открыта для любых мирных переговоров по Украине, если их предложит Трамп.