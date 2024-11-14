Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил в своем Фейсбуке посты, в которых обвинял нынешнего кандидата на пост главы американской разведки Тулси Габбард в работе на Москву.

Так, 6 апреля 2022 года ЦПД утверждал, что Габбард "уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля" и что ее "неоднократно обвиняли в связи с Путиным". В публикации также сказано, что Габбард с начала войны на телеканалах рассказывает, что в российской агрессии виноваты США.

9 ноября 2023 года центр написал: мол, Габбард манипулирует, заявляя, что Владимир Зеленский "взял под контроль СМИ, запретил оппозиционные партии и Украинскую православную церковь".

16 февраля 2023 года ЦПД обвинил Габбард в том, что раньше она " высказывала пророссийскую риторику".

А 25 июня 2024 года центр написал, что Габбард пытается дискредитировать Зеленского заявлениями о его "так называемой нелегитимности" и истечении его президентского срока 20 мая.

Сегодня утром все четыре поста были удалены.

В то же время страница Тулси Габбард на "Миротворце" пока еще сохраняется. На этот сайт Габбард внесли в апреле 2022 года как "агента российских спецслужб".

О том, что Дональд Трамп выдвигает на пост директора Национальной разведки США Габбард, стало известно вчера.

Сегодня СМИ пишут, что своими неожиданными назначениями на ключевые государственные посты избранный президент США "показывает средний палец истеблишменту".