Будущий глава Белого дома Дональд Трамп выдвигает на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая резко критиковала президента Украины Владимира Зеленского и призывала к диалогу с Россией.

О выдвижении Габбард говорится в заявлении Трампа, распространенном переходной командой республиканца.

"На протяжении более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Как бывший кандидат в президенты от демократов, она имеет широкую поддержку в обеих партиях - теперь она гордая республиканка! Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Тулси заставит нас всех гордиться ею", - говорится в заявлении Трампа.

Габбард – ветеран войны в Ираке и бывшая конгрессвумен от Демократической партии, которую покинула в 2022 году из-за разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины.

Она еще до начала полномасштабной войны резко критиковала украинскую власть, заявляя о "диктатуре Зеленского", о чем свидетельствует представленное видео, и призывала восстановить отношения с Россией.

Примерно такую же линию она продолжала и после начала вторжения. Так, Габбард утверждала, что Байден и США "провоцировали" Россию на нападение на Украину.

В июле 2022 года она была включена Украиной в список американских политиков, ученых и активистов, которые продвигали "российскую пропаганду".

Выдвижение Габбард на столь важный пост является ещё одним очень тревожным сигналом из Вашингтона для украинской власти, который может свидетельствовать о подготовке к радикальному изменению политики США в отношении Украины при президенте Трампе.

Ранее мы писали, что Трамп хочет назначить послом США в ООН конгрессвумен Элис Стефаник, которая против помощи Украине.

Мы анализировали в отдельном материале, почему украинские власти беспокоят сигналы от команды будущего президента США.