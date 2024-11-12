Секретарём Департамента внутренней безопасности США станет противница помощи Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Информацию о том, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм получит новую должность, агентству подтвердили два неназванных источника.

Как пишет CNN, американский Департамент внутренней безопасности контролирует всё – от Таможенной и пограничной службы США с Миграционной и таможенной полицией до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы США.

Журналисты напоминают, что в 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США - стратегическая ошибка.

Губернатор объясняла свою позицию тем, что такие действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что Москва сможет воспользоваться "большим арсеналом китайского оружия".

Также Ноэм заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на поддержку Киева, чем на границу с Мексикой.

Накануне стало известно, что Трамп может сменить глав ФБР и ЦРУ после своей инаугурации.

Также мы сообщали, что республиканец хочет назначить послом США в ООН конгрессвумен, которая против помощи Украине.