После инаугурации вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп может сменить глав ФБР и ЦРУ.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Нынешнего главу ФБР Кристофера Рэя назначал именно Трамп в 2017 году на 10-летний срок. Однако после этого республиканец не раз его критиковал, а в июле даже потребовал у него "немедленно" уйти в отставку, когда Рэй заявил Конгрессу, что травма уха у Трампа могла быть вызвана не пулей во время покушения.

Какое-то из упомянутых кресел может занять советник избранного президента Кашьяп (Каш) Патель. Он бывший сотрудник Палаты представителей и Совета национальной безопасности, работал в Управлении директора национальной разведки и стал высокопоставленным чиновником Минобороны в последние дни первой администрации Трампа. Патель давно критикует Министерство юстиции и другие ведомства, в которых он призывал провести массовые чистки.

В сентябре он рассказывал в интервью, что хотел бы создать круглосуточный офис по рассекречиванию документов резонансных дел: об убийстве Джона Кеннеди, теракте 11 сентября 2001 года, скандалах с Джеффри Эпштейном, обвинениях Трампа в сговоре с РФ.

Также он сказал экс-советнику Трампа Стиву Бэннону, что "хочет добиться справедливости и найти заговорщиков в правительстве и СМИ, которые пытались узурпировать волю народа".

Ранее СМИ предположили, что госсекретарем США при Трампе станет сенатор Марко Рубио, а помощником президента по нацбезопасности - конгрессмен Майк Уолтц.

Мы также разбирались, почему произошел рекордный разрыв в голосах, отданных за кандидатов демократов в 2020 и 2024 годах.