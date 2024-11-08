Зеленский подписал распоряжение об увольнении Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Офиса президента.

Указанная причина увольнения Евтушенкоо – "в связи с отменой допуска к государственной тайне".

Ранее в Минобороны подтвердили увольнение главного инспектора Игоря Воронченко "по требованию Сырского".

"Теперь все расследования по качеству базовой военной подготовки, сбитию нашей ПВО наших самолетов, финансовым злоупотреблениям и т.п. заморожены на неопределенный срок", – прокомментировала случившееся нардеп Марьяна Безуглая, утверждая, что министр обороны принял это решение по требованию главкома ВСУ Александра Сырского.

Также мы сообщали, что Зеленский уволил Андрея Костина с поста генерального прокурора.

За такое решение проголосовали 255 депутатов Верховной Рады. Накануне голосования Костин отчитался с трибуны парламента о проделанной им работе. В своём выступлении генпрокурор сделал акцент на достижениях его ведомства, а тему коррупции не упомянул.