Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Андрея Костина.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора", - говорится в указе.

Напомним, ранее Костина уволила Верховная Рада. За такое решение проголосовали 255 депутатов. Накануне голосования Костин отчитался с трибуны парламента о своей работе. В основном в своем выступлении он сделал акцент на достижениях его ведомства, а тему коррупции не поднял.

Как мы писали, 22 октября Костин подал заявление об уходе из-за скандала с оформлением инвалидности прокурорами. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора. Костин тогда заявил, что считает "абсолютно правильной позицию президента", что должна быть "персональная ответственность", в том числе политическая.

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