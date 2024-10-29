Верховная Рада поддержала отставку генерального прокурора Андрея Костина. За такое решение проголосовали 255 депутатов.

Накануне голосования Костин отчитался с трибуны парламента о своей работе. В основном в своем выступлении он сделал акцент на достижениях его ведомства, а тему коррупции не поднял.

Имя возможного преемника пока не называют. По информации источников "Страны", его обязанности, скорее всего, будет исполнять первый заместитель Алексей Хоменко.

"Предполагается, что он будет исполнять обязанности до середины ноября", — сказал источник.

По его словам, еще на прошлой неделе рассматривался другой кандидат — глава Киевской областной военной администрации прокурор Руслан Кравченко.

"Он ранее баллотировался на должность главы НАБУ, однако тогда не прошел. Во время этой кампании он привлек внимание иностранных партнеров. Но на данный момент решили назначить исполняющим обязанности именно Хоменко. Возможно, ситуацию еще переиграют", - сообщили источники.

Напомним, 22 октября Костин сообщил в своем телеграм-канале, что подал в отставку со своего поста. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора. Костин тогда заявил, что считает "абсолютно правильной позицию президента", что должна быть "персональная ответственность", в том числе политическая.

О том, что Костина планируют уволить и назначить послом в Нидерланды, активно заговорили в начале октября. А вообще слухи о ее подготовке ходили с середины весны. Тогда мы писали, что ожидается отставка нескольких министров, а также генерального прокурора, о чем журналистам рассказывали действующие и бывшие народные депутаты.