Действующего Генерального прокурора Андрея Костина планируют уволить и назначить послом в Нидерланды.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что "Страна" о возможной отставке Костина писала ещё весной. Тогда наши источники главной причиной называли частое отсутствие Костина на рабочем месте.

Нардепы ранее рассказывали, что генпрокурор провел много дней в зарубежных командировках, львиная доля из которых пришлась на США, где живёт его семья.

Ранее мы писали, что отставку руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова отложили до выборов в США.

По данным источников "Страны", нужно время, чтобы определиться с кандидатами на замену. В частности, Михаил Федоров, которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом.

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