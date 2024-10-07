В Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление об исключении беглых депутатов из состава парламентских комитетов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Документом предлагается исключить:

Андрея Одарченко из состава антикоррупционного комитета;

Артёма Дмитрука из состава правоохранительного комитета.

Ранее сегодня Дмитрук по видеосвязи участвовал в заседании своего комитета.

Перед этим Дмитрук заявил в интервью "Стране", что намерен участвовать в заседаниях правоохранительного комитета.

"Меня, правда, удалили из комитетского чата после известия о моем отъезде. Но председатель моего комитета Сергей Ионушас ("Слуга народа" - Ред.) заверил, что на следующем заседании я смогу присоединиться к коллегам удаленно. Недопуск меня к участию будет правонарушением - препятствованием моей депутатской деятельности", - сказал народный депутат "Стране".

В конце сентября Дмитрука задержали в Великобритании, однако суд в Лондоне отпустил парламентария на свободу и отказал Украине в его экстрадиции.

Что касается Андрея Одарченко, то недавно нардеп, подозреваемый в попытке дачи взятки, сбежал в Румынию вне пунктов пропуска и попросил там убежище.