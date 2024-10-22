Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что подал в отставку со своего поста.

Накануне президент Владимир Зеленский, комментируя массовое оформление прокурорами инвалидности, заявил о политической ответственности генпрокурора.

"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - пишет Костин.

Он заявляет, что считает "абсолютно правильной позицию президента", что должна быть "персональная ответственность", в том числе политическая.

Причина и последствия отставки Костина

Генпрокурор объявил об отставке, назвав в качестве причины скандал с оформлением инвалидности прокурорами в Хмельницкой области. Но стоит напомнить, что слухи о его увольнении ходили ещё с весны.

Тогда главной причиной готовящейся отставки назывались скандалы, связанные с частым отсутствием Костина в Украине. В СМИ всплыла информация, что генпрокурор провел много дней в зарубежных командировках, львиная доля из которых пришлась на США, где живет его семья.

По данным источников, изначально наиболее вероятным сменщиком Костина называли близкого к Офису президента бывшего прокурора Киева и нынешнего главу Одесской военной администрации Олега Кипера (он, к слову, как и Костин, одессит).

Также не исключалось, что некоторое время и.о. генпрокурора после отставки Костина будет его нынешний первый заместитель Алексей Хоменко.

Но это были расклады по состоянию на весну нынешнего года. Какая будет диспозиция после того, как отставку Костина примет парламент, - увидим уже в ближайшее время.

Заседание СНБО

Публикация Костина об отставке появилась сразу после поста Зеленского, посвященного итогам заседания СНБО по коррупции в МСЭК и оформлению массовой инвалидности прокурорами.

На нем силовики доложили о расследованиях в этой сфере, Кабмин предложил шаги решения проблемы. В итоге СНБО определил список мер, которые Зеленский утвердил указом:

цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий;

проверка деклараций членов МСЭК;

проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений;

кадровые решения;

законодательные изменения для реформирования системы МСЭК, а также системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Последним пунктом Зеленский фактически подтверждает нашу версию о том, что прокуроры оформляли себе инвалидность еще до войны, чтобы раньше выйти на пенсию, получив большие выплаты.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что СБУ в этом году вручила подозрения в коррупции 64 чиновникам МСЭК, 9 человек уже осуждены, отменены более 4 тысяч выводов об инвалидности, по 2,4 тысячам еще идут проверки. Новые эпизоды коррупции в МСЭК разоблачили, в частности, в Харьковской, Ровенской, Николаевской и Закарпатской областях.

Ранее мы писали о схемах коррупции в МСЭК, которые представляют собой альтернативную ТЦК коррупционную вертикаль для решения вопросов по откосу от мобилизации.