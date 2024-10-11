В Украине значительно увеличилось количество коррупционных скандалов вокруг медико-социальных экспертных комиссий – МСЭК. При обысках квартир медицинских экспертов правоохранители находят гигантские миллионные заначки в валюте, также у членов МСЭК с более чем скромными зарплатами обнаруживают дорогую недвижимость, в том числе за границей и оформленный на ближних родственников бизнес.

"Страна" выяснила, как работают коррупционные схемы МСЭК.

Коррупция в МСЭК присутствовала всегда, но до войны она касалась, в основном, гражданских.

Основной черный заработок членам МСЭК приносили продления и подтверждения степеней – групп инвалидности людям, которым по медицинским показателям это было уже не положено. Дело в том, что подтверждать группу инвалидности было необходимо каждый год. Впрочем, льготы и пенсии инвалидам всех трех групп были небольшими, соответственно, размер взяток, во всяком случае до войны, был не очень высоким. Например, подтверждение первой или второй группы для человека, здоровье которого уже не подпадало под нормативы для присвоения этих групп (человек просто поправлялся после операции или выздоравливал), стоило от тысячи до двух тысяч гривен.

Масштабные потоки взяток начали приходить в МСЭК после начала мобилизации. Присвоенная группа инвалидности давала возможность легально уклониться от призыва в армию.

По информации источников "Страны" в полиции, после начала войны в МСЭК появился своеобразный прайс-лист на присвоение инвалидности потенциальным мобилизантам.

Первая группа – от 8 до 10 тысяч долларов, вторая – 7 – 8 тысяч, третья – от 5 тысяч. Суммы взяток варьируются в зависимости от региона, больше всего члены МСЭК брали в крупных городах. Часть взятки – от 500 до тысячи долларов уходило посредникам, которые находили желающих.

Самыми популярными заболеваниями для фиктивного присвоения групп инвалидности стали психоневрологические, болезни мозга, а также опорно-двигательного аппарата.

Однако поддельные присвоения групп инвалидности провести невозможно без поддержки "смежников" - доверенных врачей в профильных государственных клиниках и диагностических центрах - рентгенологов, специалистов магнитно-резонансной томографии, для присвоения группы инвалидности нужны основания в виде серьезного диагноза с историей болезни и заключениями врачей. Поэтому взятками пришлось делиться, однако основная доля, до 70 процентов суммы, оставалась членам МСЭК.

После вступления в силу закона об ужесточении мобилизации, цены на инвалидность резко выросли. И сейчас инвалидность "стоит" от 10 до 20 тысяч долларов.

Еще одним мощным коррупционным потоком МСЭК стало получение права на отсрочку от мобилизации родственникам инвалидов, подлежащим призыву в армию, в том случае, если инвалидам необходим уход.

Право определять, нужен ли уход за родственникам-инвалидами и, соответственно, отсрочка от мобилизации их опекунам, принадлежит как раз МСЭК.

При этом, присвоение групп инвалидности гражданским и определение того, нужен ли им уход и опека неподконтрольно ТЦК и СП, а также военно-медицинским комиссиям. Соответственно, это разные финансовые потоки.

Размеры взяток на предоставлении права на отсрочку родственникам инвалидов чуть меньше. От 6 до 10 тысяч долларов. Схема такого рода довольно простая – за взятку ранее вполне дееспособный инвалид первой или второй группы получает статус нуждающегося в уходе. После этого инвалид указывает на человека, который готов предоставить ему уход. Далее МСЭК выдает документ об уходе за инвалидом и, на основании такого документа, мужчина получает отсрочку в ТЦК.

В целом речь идет об огромных коррупционных потоках в десятки миллионов долларов, получаемых коррупционерами МСЭК, структурно входящих в систему Министерства охраны Украины.

По словам источника "Страны" в МСЭК, часть этих денег главы комиссий передают вышестоящему начальству – функционерам МОЗ.

Поэтому размеры взяток за должности в МСЭК после войны также зашкалили – от 20 тысяч долларов за члена комиссии, до 100 тысяч долларов – за пост главы межрайонного МСЭК.