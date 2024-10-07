Печерский районный суд Киева арестовал руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

Об этом сообщается в Телеграме Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн. Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве", — сказано в публикации.

Напомним, на прошлой неделе Государственное бюро расследований разоблачило Крупу и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, на незаконном обогащении на миллионы долларов. Родственники заработали состояние на уклонистах. Мать и сын за солидное вознаграждение оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам, пытающимся избежать военной службы. Только наличными у них нашли 6 миллионов долларов. Однако семья еще владеет многочисленным движимым и недвижимым имуществом в Украине и за границей.

После задержания подпольных миллионеров на Волыни решили проверит все решения МСЭК и ВВК о выдаче заключений об инвалидности и отсрочек от мобилизации.