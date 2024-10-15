Министерство охраны здоровья Украины предлагает реформировать медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ставшую источником коррупции на выдаче липовых справок для уклонения от мобилизации.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

В частности, предлагается изменить её название на "оценку повседневного функционирования человека".

Перенести в кластерные и сверхкластерные больницы, что должно обеспечить "доступность для человека и улучшить кадровый компонент комиссий".

Ввести электронное направление на экспертизу и его чёткие критерии с подтверждением через электронную систему здравоохранения.

Дать право семейному или лечащему врачу направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии.

О том, как сейчас работают схемы коррупции в МСЭК и кому идут миллионные потоки за инвалидность, мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, в Хмельницком чиновники мать и сын зарабатывали миллионы долларов на уклонистах. Они за солидное вознаграждение оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

Также мы сообщали, что после коррупционного скандала в Хмельницком на Волыни проверят решения ВВК об отсрочках от мобилизации.