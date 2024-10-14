В Хмельницкой области заместителю председателя военно-врачебной комиссии районного ТЦК и врачу подстанции экстренной медицинской помощи сообщили о подозрении в оформлении медицинских справок с фиктивными диагнозами для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Полиция и СБУ изъяли у врачей почти 8 млн грн у врачей. Кроме денег, во время обысков у фигурантов изъяты записные книжки с фамилиями "клиентов".

Сообщники помогали мужчинам мобилизационного возраста получить группу инвалидности, что позволяет избежать призыва в ВСУ. Для этого злоумышленники вносили в медицинские документы фиктивную информацию о наличии у них соответствующего заболевания. В последствии эти документы попадали на рассмотрение ВЛК, члены которой принимали положительное решение.

За свои "услуги" они брали 3-8 тыс. долларов, что весьма недорого по украинским меркам.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Житомире врач на липовых результатах МРТ для уклонистов заработала больше 4 миллионов.

Напомним, с начала года были разоблачены 77 человек, "причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК" (они отвечают за выдачу заключений об инвалидности).