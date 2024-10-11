На фоне многочисленных скандалов с коррупцией в Медико-социальных экспертных комиссиях (они отвечают за выдачу заключений об инвалидности) глава Минздрава Ляшко и представители СБУ провели сегодня встречу с главами МСЭК.

Об этом сообщается на официальном сайта ведомства.

Главам комиссий довели до сведения, что только с начала года были разоблачены 77 человек, "причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях.

Война в Украине идёт уже 961-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 октября 2024 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о контрнаступлении РФ в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово около Донецка. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявили, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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