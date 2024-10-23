Уволены глава Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и ряд других чиновников Министерства охраны здоровья (МОЗ), ответственных за скандал с липовыми инвалидностями.

Об этом сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, уволены:

руководитель Центральной медико-социальной экспертной комиссии;

глава Украинского государственного НИИ медико-социальных проблем инвалидности МОЗ;

глава НИИ реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова;

чиновники министерства, отвечавшие за направление присвоения инвалидности.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО, которым до 31 декабря МСЭК должны быть ликвидированы.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что медико-социальную экспертизу заменят новой европейской моделью, которая будет цифровой и полностью прозрачной. По его словам, не позднее 1 ноября министр здравоохранения должен внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина.

Как сообщалось, в Хмельницкой области пятая часть прокуроров оформила инвалидность.

Мы рассказывали в отдельном материале, как оскандалившиеся прокуроры-инвалиды получили миллионы пенсий.