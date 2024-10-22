Власти Украины хотят заменить МСЭК новой европейской моделью
Медико-социальную экспертизу (МСЭК) заменят новой европейской моделью, которая будет цифровой и полностью прозрачной.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Не позднее 1 ноября министр здравоохранения должен внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабмина.
А представитель ГБР в эфире телемарафона отметила, что если установят, что чиновник получил инвалидность незаконно, это станет основанием для уголовного производства. При этом подозрения могут быть по разным статьям: подделка документов, мошенничество, незаконное обогащение, участие в организованной преступной группе.
Напомним, ранее президент подписал указ о решении СНБО, которым до 31 декабря МСЭК должны быть ликвидированы.
Сегодня мы сообщали, что у главы Николаевской областной МСЭК нашли более 450 тысяч долларов.