Необоснованное присвоение инвалидности обнаружили не только у прокуроров, но также у сотрудников таможни, налоговой инспекции и в местных администрациях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях", – сказал президент.

Зеленский также раскритиковал министров здравоохранения и соцполитики.

"По ситуации с МСЭК на СНБО… Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики", – сказал президент.

"Должна быть и персональная ответственность, и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти – по вертикали контроля за МСЭК", – добавил он.

Ранее сегодня после скандала с инвалидностями у прокуроров в отставку подал генпрокурор Андрей Костин. Об этом он сообщил после заседания СНБО, посвященного коррупции в МСЭК.

Мы рассказывали, как прокуроры с инвалидностью в Хмельницкой области получали пенсии свыше 100 и 200 тысяч гривен.