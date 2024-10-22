Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, оказавшийся в центре скандала с инвалидностями, получал государственную пенсию от Пенсионного фонда Украины с 2017 года, и её размер за 7 лет вырос в 7 раз.

Об этом свидетельствуют его официальные отчеты в НАПК.

"Страна" собрала данные о пенсионных выплатах Олейнику за каждый год с размером задекларированных им зарплат (к ним привязаны пенсии), которые указаны в скобках:

• 2017 год — 34,4 тыс. грн (457,1 тыс. грн зарплаты);

• 2018 год — 149,1 тыс. грн (607,4 тыс. грн зарплаты);

• 2019 год — 193 тыс. грн (571,1 тыс. грн зарплаты);

• 2020 год — 201,6 тыс. грн (1,01 млн грн зарплаты);

• 2021 год — 218,2 тыс. грн (1,4 млн грн зарплаты);

• 2022 год — 238,3 тыс. грн (1,6 млн грн зарплаты);

• 2023 год — 251,16 тыс. грн (1,8 млн грн зарплаты).

Совокупно это 1,3 млн грн пенсионных выплат за 7 лет. А их среднемесячный размер вырос всемеро — с 2,9 тыс. грн до 20,9 тыс. грн, при увеличении зарплаты в 4 раза.



Супруга Алексея Ирина Олейник, которая с 2017 года также работала в прокуратуре Хмельницкой области, пенсию начала получать с 2018-го. Сейчас она указывает местом работы Хмельницкий областной ТЦК. Она также декларировала пенсионные выплаты: в 2023 году — 251,16 тыс. грн, в 2022 году — 238,3 тыс. грн, в 2021 году — 200,5 тыс. грн, 2020 году — 180,9 тыс. грн и т.д. Из деклараций видно получение свыше 1,2 млн грн пенсионных выплат за последние 6 лет. При этом чаще всего не указывается ее зарплата и трудоустройство, зато есть выплаты по рождению детей.

Проверка "Страны" показала, что пенсионные выплаты задекларировали и многие другие хмельницкие прокуроры из скандального списка, в том числе:

• Олег Галус — 251,16 тыс. грн (1,4 млн зарплаты);

• Николай Максимчук — 251,16 тыс. грн (1,36 млн грн зарплаты);

• Алексей Луговой — 261,16 тыс. грн (1,3 млн грн зарплаты);

• Богдан Лютак — 245,4 тыс. грн (817,9 тыс. грн зарплаты);

• Виталий Балюк — 238,3 тыс. грн (1,1 млн грн зарплаты);

• Марина Питель — 85,4 тыс. грн (801,4 тыс. грн зарплаты).

Это данные из деклараций за 2023 год.

Юристы объяснили "Стране", что работники прокуратуры с опытом от 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет вне зависимости от возраста, а также на пенсию по инвалидности. Размер пенсии должен составлять 60% зарплаты, но не более 29,2 тыс. грн (10 прожиточных минимумов). Для получения пенсии по инвалидности прокуроры проходят медицинские обследования и комиссии.

После скандала с хмельницкими прокурорами-инвалидами Офис генерального прокурора пообещал провести проверки полученных инвалидностей на предмет фиктивности. Если ее докажут, то от прокуроров могут потребовать вернуть полученные пенсионные выплаты, хотя юристы не очень верят в такой сценарий.

"В теории должно быть открыто уголовное дело о подделке документов и после сбора всех доказательств государство должно потребовать возврата всех пенсионных выплат, начисленных незаконно. Однако не очень верю, что это случится. Скорее всего, дело замнут и история быстро стихнет", — прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Напомним, в Хмельницкой области пятая часть прокуроров оформила инвалидность. На фоне скандала с прокурорами-инвалидами подали в отставку генпрокурор Андрей Костин, а также глава Хмельницкой областной прокуратуры.