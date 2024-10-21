Журналист Виталий Портников считает, что украинских граждан не должна сейчас волновать коррупция в стране. А тем, кого этот вопрос все-таки волнует, он посоветовал уехать из Украины.

Об этом он заявил в видеобеседе с Ольгой Айвазовской, опубликованной на его Ютуб-канале.

"Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава, и не морочь никому голову", – сказал Портников.

Напомним, военнообязанные граждане не могут выехать из страны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что украинцы сами одобряют коррупцию.

Между тем опросы показывают, что главной проблемой в Украине кроме войны граждане считают коррупцию. О коррупции заявили 63% участников всеукраинского социсследования.