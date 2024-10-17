Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, который подтвердил, что 48 местных прокуроров имеют инвалидность, уволен по собственному желанию.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Также заявляется, что ведется служебное расследование по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой облпрокуратуры.

Напомним, на днях украинские издания сообщили, что почти полсотни хмельницких прокуроров оформили инвалидность второй группы. Офис генпрокурора заявил о начале расследования этой информации.

По данным прессы, выводы о плачевном состоянии здоровья прокуроров подписывала задержанная по подозрению в коррупции главный врач МСЭК Татьяна Крупа.

Олейник отрицал, что прокуратура "крышевала" коррупционную схему главы МСЭК Крупы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области у врачей изъяли восемь миллионов гривен, полученные за фальшивые справки об инвалидности.

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