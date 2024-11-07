Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер представил свою версию причин случившегося. Он утверждает, что канцлер Олаф Шольц уволил его из-за предложения отправить ракеты Taurus в Украину.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

При этом экс-министр подтвердил, что Шольц дал задачу выделить Украине €3 млрд финансовой поддержки, однако Линднер заявил, что это невозможно из-за тяжелой финансовой ситуации в стране. По версии канцлера, это и стало поводом для отставки.

Но Линднер добавил, что, в свою очередь, предложил Шольцу отправить ракеты Taurus, на что Шольц ответил категорическим отказом и сообщил Линднеру об отставке.

Ранее Шольц сообщил, что Линднер был уволен за отказ утверждать комплексное бюджетное предложение главы правительства и нежелание выделять деньги Украине. Шольц намерен увеличить поддержку Украины Берлином, потому что той "предстоит трудная зима". То есть украинский вопрос стал одной из причин развала немецкой правящей коалиции.

О причинах распада правящей коалиции ФРГ и серии отставок министров мы писали в отдельном материале.