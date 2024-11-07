Правительственный кризис в Германии, когда фактически распалась правящая коалиция, что чревато досрочными выборами в Бундестаг, примечателен тем, что его провоцирует сам канцлер Олаф Шольц.

Он отправил в отставку министра финансов и лидера партии-партнера по коалиции СвДП Кристиана Линднера, очевидно, понимая, что это будет означать выход свободных демократов из коалиции и ее развал.

Такое поведение Шольца кажется парадоксальным. Его партия СДПГ имеет сейчас плохие рейтинги, а потому, казалось бы, не в ее интересах вести дело к досрочным выборам, которые она, скорее всего, проиграет.

Однако в действиях канцлера есть логика, если исходить из того, что он решил сам сбросить с себя бремя власти и поскорее. Не дожидаясь намеченных на осень следующего года выборов.

Наиболее вероятная причина, почему Шольц это хочет сделать - победа Трампа на выборах, которая могла побудить канцлера поторопиться с уходом.

Масштаб проблем, который возникает перед Германией и, в целом перед ЕС после победы Трампа столь огромен, что далеко не каждый готов взять на себя ответственность их решать. Зато у многих может возникнуть желание поскорее "отскочить" в сторону, чтоб эти проблемы решал кто-то другой. Тем более, возможно, что правоцентристам из ХДС (а именно они, вероятно, придут к власти после выборов) легче будет найти общий язык с Трампом, чем левому социал-демократу Шольцу.

Проблемы же перед Германией возникнут многослойные. Самая очевидная из них - угроза торговой войны между США и ЕС. Трамп не скрывает, что считает Евросоюз и Германию не столько союзниками, сколько опасными конкурентами, которые продают в США товаров больше, чем покупают американских, формируя для Штатов большое отрицательное торговое сальдо. Также Трамп и его соратники обвиняют Европу в том, что она переложила на США все расходы на собственную безопасность и это нужно срочно менять. Поэтому, не исключено, что уже скоро Германия и ЕС столкнутся с введением американцами торговых пошлин на свои товары и, одновременно, с необходимостью увеличения расходов на оборону.

Это может иметь тяжелейшие последствия для немецкой экономики. Она и так переживает сейчас далеко не лучшие времена. В том числе и из-за разрыва экономических связей с Россией - резкого уменьшения поставок дешевого газа и потери российского рынка для немецких товаров. Однако, за счет "профицитной" торговли со Штатами немецкая экономика все ж таки держалась на плаву. Если же этот фактор будет Трампом обнулен, то полномасштабный экономический кризис в Германии и в ЕС станет вполне вероятным.

Это, не исключено, будет иметь и геополитические последствия. Торговая война с США и нарастающие экономические проблемы могут дать возможность РФ и Китаю сыграть в свою игру на этих противоречиях, чтоб «оттянуть» ЕС от Америки. Сейчас это кажется, конечно, невероятным. Но, если торговая война между Европой и Америкой станет реальностью, то даже самые резкие развороты европейской политики не будут казаться фантастикой.

Впрочем, не факт, что Трамп решит сходу максимально ужесточить политику в отношении ЕС. В том числе, чтоб не толкать ее к России и к Китаю.

Однако его грядущий приход к власти создает ситуацию крайне тревожной неопределенности для европейцев. Что, вероятно, и побудило Шольца ускоренно готовиться "на выход".

И еще один момент. Резкая перемена ситуации в западном мире после победы Трампа может вызвать турбулентность и в европейских общественных настроениях, усилить позиции крайних "антиэлитных" партий. И это создает неопределенность в плане итогов досрочных выборов в Германии, если они состоятся.

Альтернатива для Германии и союз Сары Вагенкнехт могут получить серьезный результат, который затруднит формирование нового правительства вокруг "респектабельных" партий вроде ХСС, и, в целом, создаст новую политическую реальность в стране.