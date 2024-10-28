Немецкий автомобильный концерн Volkswagen готовит сокращение десятков тысяч сотрудников в Германии из-за масштабного кризиса.

Об этом пишет Bild.

Совет директоров компании объявил о жёстком плане сокращения расходов: будут закрыты как минимум три завода из десяти в ФРГ, а на остальных будут уволены целые отделы, сокращены зарплаты на 18% и отменены социальные выплаты.

Целые отделы планируют передать на аутсорсинг за границу.

На заводах VW в Германии работает около 120 тысяч человек, примерно половина из них - на главном заводе в Вольфсбурге.

Напомним, в Германии зафиксирован антирекорд по банкротствам компаний за последние почти 10 лет. За первые полгода 2024-го было зарегистрировано около 11 тысяч банкротств компаний, что могло затронуть 133 тысяч сотрудников.

Также мы писали, что в Германии продолжает падать экономика, ВВП страны за весну сократился на 0,1%. То есть падение, начатое в 2023 году (на 0,3%), продолжилось и в году текущем. Обычно немецкая экономика, за исключением корона-кризиса, каждый год возрастала.