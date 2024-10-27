Германия в этом году массово не впускала украинцев.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации газеты, с начала года страна не впустила 5 935 граждан Украины. Они стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

На втором месте после украинцев идут сирийцы (4 708 отказов) и афганцы (2 396).

Речь идёт о мигрантах, которые до этого не имели права на проживание в Германии, либо были лишены его ранее.

Напомним, показатели занятости среди украинских беженцев в Германии возросли. Но среди проблем в отношении трудоустройства украинцы называют необходимость получить квалификацию, незнание языка или посещение языковых курсов, а многие женщины вынуждены ухаживать за маленькими детьми.

Также, по данным СМИ, половина проституток в берлинских борделях — гражданки Украины.

Ранее мы писали, что с 1 января в Германии ужесточат правила получения пособий для беженцев, а министр финансов страны вообще заявил о намерениях лишить украинских беженцев гражданского пособия и в целом переориентировать социальные льготы.