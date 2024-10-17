Берлин передал Киеву очередную партию оружия в качестве поддержки в продолжающемся вооружённом конфликте с Москвой.

Об этом сообщает официальный сайт Федеративной республики Германия.

Ниже следует полный перечень вооружений из пакета немецкой военной помощи Украине.

8 танков LEOPARD 1 A5 с запчастями;

20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;

боеприпасы для LEOPARD 2;

боеприпасы для танка LEOPARD 1;

боеприпасы для БМП MARDER;

4 бронеавтомобиля MRAP;

1 ЗРК IRIS-T SLM;

Ракеты IRIS-T SLM;

Ракеты Sea Sparrow;

6 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;

24 000 снарядов калибра 155 мм;

30 БПЛА VECTOR с запчастями;

мостоукладчик BEAVER с запчастями;

2 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

100 портативных систем разминирования H-PEMBS;

90 миноискателей;

минный трал;

2 системы мобильных антенн;

57 лазерных дальномеров;

13000 переносных ПТРК RGW 90;

25 000 патронов калибра 40 мм;

75 000 жгутов;

150 000 окклюзионных наклеек;

460 винтовок MK 556;

90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов;

30 винтовок CR 308;

3000 пистолетов SFP9.

Напомним, СМИ писали, что Германия больше не будет отправлять тяжёлую военную технику в Украину.

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