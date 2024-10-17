От бронемашин до патронов. Полный список вооружений в пакете военной помощи ФРГ для Украины
Берлин передал Киеву очередную партию оружия в качестве поддержки в продолжающемся вооружённом конфликте с Москвой.
Об этом сообщает официальный сайт Федеративной республики Германия.
Ниже следует полный перечень вооружений из пакета немецкой военной помощи Украине.
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8 танков LEOPARD 1 A5 с запчастями;
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20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями;
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боеприпасы для LEOPARD 2;
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боеприпасы для танка LEOPARD 1;
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боеприпасы для БМП MARDER;
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4 бронеавтомобиля MRAP;
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1 ЗРК IRIS-T SLM;
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Ракеты IRIS-T SLM;
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Ракеты Sea Sparrow;
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6 САУ Panzerhaubitze 2000 с запасными частями;
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24 000 снарядов калибра 155 мм;
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30 БПЛА VECTOR с запчастями;
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мостоукладчик BEAVER с запчастями;
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2 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
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100 портативных систем разминирования H-PEMBS;
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90 миноискателей;
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минный трал;
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2 системы мобильных антенн;
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57 лазерных дальномеров;
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13000 переносных ПТРК RGW 90;
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25 000 патронов калибра 40 мм;
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75 000 жгутов;
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150 000 окклюзионных наклеек;
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460 винтовок MK 556;
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90 винтовок HLR 338 и 240 000 патронов;
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30 винтовок CR 308;
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3000 пистолетов SFP9.
Напомним, СМИ писали, что Германия больше не будет отправлять тяжёлую военную технику в Украину.
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