Рейтинги немецкого канцлера Олафа Шольца упали из-за поддержки им Украины.

Об этом пишет газета New York Times.

"Шольц преодолел колебания Германии после Второй мировой войны по вопросам глобальной безопасности и стал одним из крупнейших финансовых спонсоров военных усилий Украины. Но эта поддержка дорого обошлась: война ударила по автомобильному и производственному секторам Германии и пошатнула рейтинги одобрения Шольца", – отмечает издание.

Напомним, на фоне последних событий Шольц выразил готовность к диалогу с Путиным.

Канцлер сказал, что наступило время, когда западные страны должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия в Украине "не будут продолжаться вечно", и упомянул согласие Банковой на участие РФ в следующем "саммите мира".

Ранее в Politico писали, что Шольц давно хочет, чтобы Украина согласилась на переговоры.

Весной 2024 года у Шольца был самый низкий рейтинг канцлера за всю историю. На фоне множества внутренних проблем Германии, политик избрал стратегию "канцлера мира".

Шольц пытался придерживаться позиции, согласно которой "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть". В рамках этой стратегии Киеву дают ровно столько оружия, чтобы выжить, но не победить.