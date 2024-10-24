Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "неверным шагом" возможную передачу Киеву немецких ракет дальнего поражения Taurus.

Об этом политик заявил в интервью местному телеканалу ZDF.

Шольц заявил, что не станет передавать ВСУ "определённое оружие", способствующее эскалации российско-украинского конфликта.

В этом же интервью Шольц сказал, что НАТО не может принять страну, которая ведёт войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 972-й день. Последние новости с ключевыми событиями 24 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State, россияне продвинулись к востоку от Селидово, войдя на его окраины. При этом украинские военные сообщили, что армия РФ вошла и в северную часть Селидово, выйдя к району многоэтажных домов в центре города, где находятся основные позиции ВСУ. Кроме того, Deep State показал крупные продвижения РФ к западу от Цукурино и в районе города Горняка.

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