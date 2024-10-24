Воюющая страна не может быть принята в Североатлантический альянс.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецекого телеканала ZDF.

"Я считаю, что пока нет нужды в новом решении, которое выходило бы за рамки того решения", – сказал глава немецкого правительства.

По его словам, важно отдавать себе отчёт, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".

"Все это знают, по этому поводу нет никаких разногласий", – добавил канцлер.

Ранее, Владимир Зеленский заявил, что Германи против вступления Украины в НАТО.

"<...> Я считаю, что сегодня скепсис остаётся у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были", – сказал президент.

Напомним, приглашение Украины в НАТО является первым пунктом "плана победы" Зеленского.

Вместе с этим, всё говорит о том, что Запад на данный момент не готов напрямую вступать в войну с РФ ради Украины. Тем более что существует альтернативный плану Зеленского сценарий – прекращение огня по линии фронта, что не повлечёт ни капитуляцию, ни разгром Украины. И этот сценарий всё более широко обсуждют на Западе. Поэтому Джо Байден и тормозит решение даже вопроса дальнобойных ударов, не говоря уже о приглашении в НАТО.