Канцлер Шольц считает, что невозможно принять в НАТО страну, которая ведёт войну
Воюющая страна не может быть принята в Североатлантический альянс.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецекого телеканала ZDF.
"Я считаю, что пока нет нужды в новом решении, которое выходило бы за рамки того решения", – сказал глава немецкого правительства.
По его словам, важно отдавать себе отчёт, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".
"Все это знают, по этому поводу нет никаких разногласий", – добавил канцлер.
Ранее, Владимир Зеленский заявил, что Германи против вступления Украины в НАТО.
"<...> Я считаю, что сегодня скепсис остаётся у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были", – сказал президент.
Напомним, приглашение Украины в НАТО является первым пунктом "плана победы" Зеленского.
Вместе с этим, всё говорит о том, что Запад на данный момент не готов напрямую вступать в войну с РФ ради Украины. Тем более что существует альтернативный плану Зеленского сценарий – прекращение огня по линии фронта, что не повлечёт ни капитуляцию, ни разгром Украины. И этот сценарий всё более широко обсуждют на Западе. Поэтому Джо Байден и тормозит решение даже вопроса дальнобойных ударов, не говоря уже о приглашении в НАТО.