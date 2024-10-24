Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Альянса, сообщает Politicо.

Издание пишет, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств.

Также странами, выступающими против, названы Испания, Бельгия и Словения.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал один из официальных лиц НАТО.

Ранее стало известно, что Зеленский пытается продать свой план победы европейским лидерам, которые не спешат его одобрить.

"Западные союзники опасаются, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, и отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия, заявили украинские официальные лица.

Мы также сообщали, что бывший чиновник НАТО высказался о вероятности ядерной войны Альянса с Россией.