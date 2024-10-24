Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Альянса, сообщает Politicо.

Издание пишет, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств.

Также странами, выступающими против, названы Испания, Бельгия и Словения.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – сказал один из официальных лиц НАТО.

Какие страны против вступления Украины в НАТО

Ранее стало известно, что Зеленский пытается продать свой план победы европейским лидерам, которые не спешат его одобрить. 

"Западные союзники опасаются, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, и отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия, заявили украинские официальные лица.

Мы также сообщали, что бывший чиновник НАТО высказался о вероятности ядерной войны Альянса с Россией. 

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