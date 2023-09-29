НАТО не должно считать, что исходящую от России угрозу можно сдержать обычными (не ядерными) вооружениями.

Такую мысль высказал бывший член Службы высшего руководства США Грегори Уивера в статье, опубликованной на сайте НАТО.

"Лидеры НАТО должны понять, что решение Путина вторгнуться в Украину продемонстрировало как высокую склонность к риску, так и глубоким просчетам в процессе этого. Такое сочетание риска и просчетов вызывает крайнюю тревогу, особенно в сочетании с неоднократными угрозами ядерной эскалации со стороны России", – говорится в публикации.

"Руководство НАТО должно понять, что действия российских сил в Украине, вероятно, приведут к увеличению зависимости России от ядерного оружия… Руководство НАТО не должно считать, что если российские лидеры не применят ядерное оружие в Украине, они не сделают этого против НАТО при других обстоятельствах", – пишет автор.

Уивер считает, что, если российское руководство предположит, что нежелание НАТО осуществлять военное вмешательство в Украину является результатом ее неоднократных ядерных угроз, Россия сделает вывод относительно желания НАТО сражаться перед лицом таких ядерных угроз в конфликте с Альянсом.

Его заключение следующее:

Российские лидеры продемонстрировали склонность идти на риск и просчитываться при этом. Опыт российских лидеров в Украине, возможно, убедил их в том, что НАТО уязвимо перед ядерным принуждением. Россия, вероятно, увеличит свою зависимость от ядерного оружия из-за действий своих обычных сил в Украине. Россия может атаковать НАТО, если США втянутся в крупный конфликт с другой ядерной державой, например, Китаем.

Поэтому, по его мнению, на случай войны с Китаем за Тайвань "НАТО может предпринять шаги, чтобы уменьшить воздействие на отношения между НАТО и Россией".

В частности, Уивер пишет, что "США необходимо предоставить дополнительный ядерный потенциал на театре военных действий. Неспособность сделать это приведет к риску агрессии в Европе и войны, в которой НАТО будет больше полагаться на ядерное оружие против противника, который имеет растущее ядерное преимущество на театре военных действий".

Ранее американские журналисты сообщали, что страна НАТО может скоро получить пророссийского лидера.

Известно, что Европейский Союз и НАТО не планируют вводить в Украину войска.