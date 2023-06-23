Демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали в Сенате США резолюцию, согласно которой, если Россия использует ядерное оружие в Украине, страны НАТО должны считать это нападением на Альянс.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО", - заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

Он также считает, что угроза использования Россией ядерного оружия - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить это - четко объяснить россиянам последствия таких действий.

Ранее сообщалось, что ядерная война может начаться из-за Украины. Приближенный к власти российский эксперт Сергей Караганов предоставил доклад о ядерной стратегии России. Он предложил наращивать ядерную гонку, а не разоружаться. С Америкой он предлагается лишь договориться об отсутствии секретности - сделать публичной информацию о военных разработках.

Известно, что Джо Байден считает реальной угрозу Владимира Путина применить тактическое ядерное оружие.