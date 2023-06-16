Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Но, по словам Путина, Россия ядерное оружие в Украине применять не будет.

Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве", - сказал Путин.

Он добавил, что "серьезные ответные действия" не предпринимаются по "определенным мотивам", но отказался их назвать.

"Я потом вам скажу", - пообещал он модератору форума Джеймсу Саймсу.

Путин также считает, что Россию ударами по ее территории провоцируют на применение ядерного оружия в Украине.

"Все ждут, что мы начнём кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет", - сказал президент РФ.

Он добавил, что "использование ядерного оружия в Украине теоретически возможно в случае угрозы существования России, но у нас сейчас нет такой необходимости".

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если будет угроза существованию нашего государства или территориальной целостности. Но у нас нет необходимости его использовать. Кроме того, само рассуждение на эту тему снижает порог применения оружия. У нас больше оружия чем у стран НАТО, и они хотят уменьшить его число. Хотят, чтобы мы его сократили. Хрен им", - заявил глава Кремля.

При этом он отметил, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона на территории Украины".

Путин также заявил о готовности к мирным переговорам.

"Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии. США вместо контактов с Россией выбрали поставку техники Украине, сожжём её – посмотрим, что будет дальше", - утверждает президент РФ.

Напомним, в основной речи на ПМЭФ Путин не упомянул Украину и войну, а говорил исключительно о российской экономике.

Об Украине он сказал лишь, отвечая на вопрос модератора о наступлении ВСУ. По мнению Путина, у ВСУ большие потери, из-за которых Украина скоро лишится военной техники.