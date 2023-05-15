Большинство россиян против использования ядерного оружия в войне с Украиной. 56% граждан России считают, что использование ядерного оружия в войне с Украиной не может быть оправдано. 29% допускают такую возможность, 15% не определились с ответом.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Левада-Центра.

Менее трети (29%) респондентов считают, что российское руководство готово применить ядерное оружие в Украине в случае необходимости, обратного мнения придерживаются 60%. Больше всего опрошенных, видящих такую готовность руководства России, представлены среди россиян 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, наименьшая доля – среди самых возрастных опрошенных (34%) и тех, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (29%).

В каждой из социально-демографических групп преобладают те, кто считает, что использование ядерного оружия не может быть оправдано. Наименьшая поддержка оправдательной позиции представлена среди респондентов 18-24 лет (23%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (23%), опрошенных, не одобряющих деятельность российского президента (16%), а также среди россиян, не доверяющих никаким источникам информации (18%).

В марте две трети россиян были уверены, что война в Украине для РФ проходит успешно.

А в декабре опросы показывали, что в РФ 71% населения поддерживает войну против Украины, но большинство хотят мирных переговоров.